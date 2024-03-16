أول تعليق برلماني بشأن حادث حريق استوديو الأهرام

حريق استوديو الأهرام.. رئيس الوزراء: نتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان



كتب- محمد أبو بكر:

أكدت النائبة هند رشاد، أمينة سر لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أنه سيتم صرف تعويضات للمواطنين المتضررين من حريق استوديو الأهرام بالجيزة.

وأضافت "رشاد" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن هذه التعويضات ستُصرف سواء من وزارة التضامن أو الجهة المسؤولة عن الاستوديو.

وأوضحت أمينة سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنه ليس ذنب الناس أن تتضرر بيوتهم، مشيرة إلى أن الوقت الحالي صعب جدًا خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنه سيتم تقديم مساعدات وإعانات لجميع المتضررين.

وطالبت النائبة، بالتحقيق فورًا في أسباب الحريق والملابسات الخاصة به.

وأشارت أمينة سر لجنة الثقافة بمجلس النواب، إلى أنه يجب توافر اشتراطات الحماية المدنية في المناطق والأماكن الكبيرة مثل استوديو الأهرام، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الاشتراطات على أعلى مستوى ممكن وتتبع التطور التكنولوجي لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

وتساءلت النائبة، قائلة: "هل لم يعمل نظام الإنذار؟ هل لم تعمل الأجهزة المخصصة لإطفاء الحريق في وقت اندلاع النيران؟"، مضيفة: "مفيش استوديو بدون نظام حماية مدنية".



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