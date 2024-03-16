إعلان

BBC

فيديو.. مصر تكثف الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية شمال غزة

03:21 م السبت 16 مارس 2024

الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب- محمد سامي:


كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات طلعاتها من مطار العريش على مدار يومي 15-16 مارس 2024 لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار تقديم مختلف أوجة الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ويتم ذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

القوات الجوية المصرية المساعدات الإنسانية غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إزالة 3258 مبنى.. انتهاء المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

80 سنة سينما فوق الركام.. ماذا حدث في جحيم استوديو الأهرام؟ (تفاصيل وصور)
80 سنة سينما في مهب النيران.. ستوديو الأهرام فوق الركام
صيام إجباري.. "رمضان لم يأت" في غزة (بودكاست)