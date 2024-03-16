فيديو.. مصر تكثف الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية شمال غزة

كتب- محمد سامي:



كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات طلعاتها من مطار العريش على مدار يومي 15-16 مارس 2024 لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار تقديم مختلف أوجة الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ويتم ذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الراهنة.