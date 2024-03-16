موجة لهب ظهرت فجأة.. شاهد عيان يكشف كواليس حريق استوديو الأهرام - صور

كتب- محمد شاكر:

التهم حريق ضخم، نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، باستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، ديكور مسلسل "المعلم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي شهد تصوير المسلسل لمدة عدة أسابيع.

وأكد شاهد عيان، تحفظ على ذكر اسمه، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن الحريق اندلع في تمام الساعة الواحدة والربع، من صباح اليوم السبت، في منتصف الحارة.

وأضاف: بعد مغادرة جميع الفنانين موقع التصوير، وأثناء قيام بعض العاملين في لوكيشن التصوير بتقفيل أعمالهم، فوجئ الجميع بموجة لهب تندلع من قلب حارة التصوير في اللوكيشن، وحاول الكثير من العاملين والفنيين الموجودين بموقع التصوير، التصدي للهب قبل أن تتصاعد ألسنته، إلا أن النار كانت قد خرجت عن السيطرة، حيث وصلت سيارات المطافئ، لتتولى مسئولية إطفاء الحريق الذي استمر لعدة ساعات متواصلة.

وأشار إلى أن ما زاد من اشتعال النيران واستمرارها ووصولها إلى عدد من العمارات السكنية المجاورة للاستوديو هو وجود الكثير من النخيل الذي اشتعلت به النيران وهو الأمر الذي أدى إلى استمرار النيران إلى فترة طويلة نظرا لصعوبة الوصول إلى قمم النخيل التي أصبحت مع مرور الوقت مصدرًا من مصادر إلقاء الشرر على الاستوديو والمباني المجاورة.

ويعتبر الحريق هو الثاني في لوكيشن مسلسلات شهر رمضان، حيث اندلع منذ ثلاثة أسابيع حريق لوكيشن تصوير الجزء 8 من مسلسل الكبير أوي بطولة الفنان أحمد مكي.



