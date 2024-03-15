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BBC

أجواء دافئة وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

11:19 م الجمعة 15 مارس 2024
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    طقس حار
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    طقس حار.
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    طقس حار.
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدا طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري 22 درجة، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث 20% مع نشاط رياح أحيانا.

كما تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية 19 درجة مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث 30%.

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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الأرصاد درجات الحرارة

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