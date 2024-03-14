وزير الصحة يكرم الدكتور أحمد مرسي لمجهوداته في مبادرة دعم صحة المرأة

كتب- أحمد جمعة:

كرم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد مرسي، المشرف العام علي المركز القومي لخدمات صحة المرأة والمدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

وأهدى وزير الصحة للدكتور أحمد موسى درع الوزارة وذلك لمجهوداته في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان ثدي بجميع محافظات الجمهورية بالمجان، والتي تستهدف العلاج والتوعية بمسببات المرض، وآليات الفحص الذاتي.