قرار جمهوري جديد بشأن تعديل قانون جواز السفر

كتب- محمد أبو بكر:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر.

وتضمن القرار، بحسب الجريدة الرسمية، الآتي:

المادة الأولى:

استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، النص الآتي:

مادة 8/ فقرة أولى

يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

المادة الثانية

- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

- يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.