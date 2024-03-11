اتحاد المصورين ينظم مهرجان اليوم الواحد بالإسكندرية

نظم اتحاد المصورين العرب فرع جمهورية مصر العربية بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية – وزارة الثقافة فعالية اليوم الواحد للتصوير الفوتوغرافي بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

مهرجان اليوم الواحد هو اتجاه تقام عليه فعاليات الفن فى العديد من دول العالم، حيث يعمل اتحاد المصورين العرب على تأصيل العلاقة بين كل الدول العربية، ومن هذا المنطلق تم إقامة اليوم العربي للتصوير في الإسكندرية.

وصرح حسام دياب رئيس اتحاد المصورين العرب فرع مصر بأن الفعالية تضمنت عدة لقاءات مع فنانين لهم خبرات وتجارب مميزة وكانوا حريصون على نقل تلك الخبرات للحاضرين، ومن خلال تلك اللقاءات تحدث كل من:

لقاء الفنان هشام رجب والتجريب فى الفوتوغرافيا.

لقاء الفنان مؤمن الشناوى (تصوير الفيديو والافلام الوثائقية).

لقاء الفنانة منى حسن أبوعبده عن القصص المصورة.

لقاء الفنانة كارمن حسن وتصوير الطعام والمنتجات .

لقاء الفنانة إيمان عرب وتصوير الشارع.

لقاء الفنان محمد هشام (الفوتوغرافيا من أجل المجتمع).

وقدم الحدث الفنان علاء الباشا - عضو مجلس إدارة اتحاد المصورين العرب فرع مصر.

وعقب ذلك تم تكريم الفائزين فى مسابقة مصر ٢٠٢٣ من فنانى الاسكندرية.

وقد تم افتتاح معرض صور (بالمصرى) الناتج عن المسابقة التي نظمها الاتحاد والتي بلغ عدد المشاركين فيها 725 مشارك بعدد صور بلغت 1893 صورة في كل محاور المسابقة وهي جمال الأماكن والوجوه والغالق البطيء ومحور الأبيض والأسود.

وقد حضر افتتاح المعرض الدكتور على سعيد - مدير مراكز الفنون بقطاع الفنون التشكيلية، وأشرف الصوينى - مدير متحف الفنون الجميلة، وحسن وصفى - نقيب التشكيليين- بالاسكندرية، كما حضر الفنانين جلال المسري ومحمد هشام أعضاء اتحاد المصورين العرب فرع مصر والمصورين المشاركين بالمعرض.

الجدير بالذكر انه تم إنشاء الاتحاد عام 1999 ببغداد، ومقره الحالى بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة و يرأس المكتب التنفيذى للاتحاد الفنان أديب شعبان العانى.

واتحاد المصورين العرب هو منظمة عربية دولية تابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تتكون من مجموعة من الجمعيات والنقابات والنوادي والصالونات المعنية في شأن التصوير الفوتوغرافي وله (18 فرعا في الوطن العربي) بالإضافة إلى فرعين في أمريكا والدول الأوروبية.