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BBC

لميس الحديدي تعلن توقف برنامجها "كلمة أخيرة" لهذا السبب

11:43 م الأحد 10 مارس 2024

لميس الحديدي

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كتبت- داليا الظنينى:
قدمت الإعلامية لميس الحديدي التهنئة للمصريين، المسلمين والأقباط، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبداية الصوم الكبير الذي يمتد إلى 55 يومًا، متمنيةً للجميع الخير والبركة في هذا الشهر المبارك الذي يعتبر شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

وأضافت الحديدي خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون"، اليوم الأحد، أن التزامن النادر بين صوم رمضان والصوم الكبير لدى المسيحيين المصريين، معبرة عن سعادتها بهذا التلاحم الديني الذي يعكس وحدة الشعب المصري.

وأعلنت الحديدي توقف برنامجها "كلمة أخيرة" خلال شهر رمضان، مبينه أنها تتطلع لتقديم محتوى درامي مميز على شاشات القناة خلال هذا الشهر الفضيل.

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كلمة أخيرة لميس الحديدي CBC

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