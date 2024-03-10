مصراوي يفوز بجائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة لعام 2023

القاهرة - (مصراوي):

فازت الزميلة سارة أبو شادي، رئيس قسم الشئون العربية والدولية بموقع مصراوي، بجائزة مؤسسة مصطفى وعلي أمين للصحافة، عن فئة الصحفيين الشباب لعام 2023.

حصلت أبو شادي على الجائزة عن تحقيق "أطباء السخرة .. محنة الأطباء المقيمين في المستشفيات الجامعية" المنشور على موقع مصراوي في شهر سبتمبر الماضي.

يتناول التحقيق الذي نشر بصيغة الـ"كروس ميديا" معاناة الأطباء الشباب المكلفين داخل المستشفيات الجامعية في ظل العمل بلا ضوابط لساعات العمل والعقود والأجور.

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التحقيق استقصائي إنساني ويسلط الضوء على معاناة أطباء شباب، وما يلقاه بعضهم من مصير محتوم أودى بحياة عدد منهم جراء الإرهاق الشديد الذي يحدق بهم من طول ساعات العمل المتواصل.