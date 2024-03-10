مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على غزة

كتب- محمد سامي:

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة عددًا من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوي على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.

جاء ذلك تزامنًا مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لكميات ضخمة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة.

كما جاء ذلك في إطار الدور المصري الفاعل لدعم الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.