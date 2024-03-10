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BBC

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة (فيديو)

12:23 م الأحد 10 مارس 2024

الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية

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كتب- محمد سامي:

صرح العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة بالمشاركة مع التحالف الدولي.

يأتي ذلك ضمن الجسر الجوى الممتد على مدار الأيام الماضية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لمئات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة لتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء جرّاء إستمرار الأزمة الراهنة، وذلك إنطلاقاً من الجهود الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني.

إسقاط المساعدات الإنسانية قطاع غزة طوفان الأقصى

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