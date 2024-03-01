رفضت الحلقة ورجعت مليون جنيه.. رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن برنامج رامز جلال الجديد

كتب- محمد شاكر:

كشف رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق مفاجأة بشأن برنامج رامز جلال المنتظر في رمضان المقبل.

وقال "عبدالعال"خلال لقائه مع الإعلامية ريهام سعيد، والمنتظر إذاعته غدًا السبت على قناة هي الفضائية في برنامج "هي وصبايا" إنه أعاد مبلغًا اكبر من مليون جنيه إلى رامز جلال وطالب بإلغاء الحلقة التي قام بتسجيلها معه في برنامجه الذي سيذاع خلال رمضان المقبل.

وأضاف: "لما عرفت طبيعة المقلب رفضت أن الحلقة تتذاع ورجعت الفلوس اللي اخذتها واللي هي اكتر من مليون جنيه"

ومن المنتظر أن يكشف رضا عبدالعال أسرارًا لأول مرة في الحلقة، حيث يتحدث خلال اللقاء عن أسرار حياته الشخصية وعلاقته بأبنائه ويكشف الستار عن كواليس الأزمات الأخيرة التي تناولتها وسائل الإعلام مع بعض الرياضيين وتوقعاته لمستقبل منتخب مصر بعد تولى حسام حسن تدريبه.