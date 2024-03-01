عمومية المهندسين تعتمد زيادة المعاش 250 جنيهًا بداية من مايو 2024

كتب- محمد عبدالناصر:

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية على اعتماد ميزانية 2023 وميزانية 2022، كما اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية للعام الجاري 2024، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير المهندس الاستشاري محمد ناصر أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2023، وكذا تقرير مراقب الحسابات، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشف المهندس محمد ناصر، خلال الجمعية العمومية عن تحقيق فائض بحوالي مليار و١٣ مليون جنيه.

كما وافقت الجمعية العمومية على:

- زيادة المعاشات 250 جنيهًا، بدءًا من شهر مايو 2024 ليصبح 1600 جنيه، بدلًا من 1350.

- الموافقة على اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية.

- عَقْد جمعية عمومية غير عادية بعد 4 شهور لمناقشة مقترحات هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى لإدارة أصول النقابة واستغلالها الاستغلال الأمثل، ومناقشة كافة آراء ومقترحات ورؤى المهندسين لتحقيق أفضل فائدة من استثمارات النقابة.