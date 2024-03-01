وزيرة الهجرة: ماضون في وضع مصر على خارطة الاستثمار الدولي

القاهرة - أ ش أ

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة لن تتأخر عن المضي قدما في دعم جهود أبناء مصر المخلصين حول العالم، في وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمي بمختلف المجالات، وتشجيع الشراكات لجذب المزيد من الاستثمارات ومصادر العملة الأجنبية، بجانب توفير الفرص للمصريين بالخارج ليستثمروا في وطنهم الأم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمجموعة المؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، بحضور الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأشرف دوس رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن برو جلوبال" للاستثمار، وكريم أسعد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، وعادل بولس رجل الأعمال ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، وحسن الجراحي رجل الأعمال بالسعودية، ورئيس مجلس إدارة "الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات"، إلى جانب مشاركة تامر هدايت رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك"، والمصرفي وائل حسن مستشار التمويل العقاري السابق في بنك "جي بي مورجان تشيس"، بالفيديو كونفرانس.

واستهدف الاجتماع - بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم، التعرف على اللوجستيات المرتبطة بإطلاق الشركة والخطة التنفيذية لمجالات العمل للمرحلة المقبلة، للبدء في مرحلة ارتياد الشركة إلى السوق المصري بشكل فعلي، لدعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري.

وقالت الوزيرة سها جندي إن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج واعدة، وسيمثل الاستثمار فيها خطوة مهمة سواء لكبار المستثمرين أو لحملة الأسهم من المصريين بالخارج.. مضيفة أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً، وصولاً إلى تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية والمالية، والاتفاق على تحديد مجالات عمل الشركة، وأن دور الحكومة سيقتصر على الدعم وتسهيل العمل والإجراءات.

وتابعت أن هذه الشركة من شأنها أن تبدأ في عدة مجالات، منها "المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة".. مشيرة إلى أنها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة.

ونوهت بأن وزارة الهجرة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرون المصريون في الخارج، وأن الوزارة سبق وعقدت عدة لقاءات افتراضية مع عدد منهم، والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا، ومن بينها الاستثمار العقاري والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية، وكذلك في قطاعات السياحة والصحة والتعليم، وغيرها.

واستمعت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ عن المقترحات المقدمة، وعرض خطة الشركة الاستثمارية بشأن العديد من القطاعات، حيث تم التأكيد على أن هذه الشركة ستكون نواة للمستثمرين المصريين العاملين بالخارج، موضحة استعداد الحكومة لمنح الشركة والمشروعات التي تنفذها جميع الحوافز اللازمة.

وشددت وزيرة الهجرة على أن الشركة الاستثمارية يشارك فيها المصريون العاملون بالخارج.. لافتة إلى أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تمكن المستثمرين من المصريين بالخارج من الحصول على الفرص الواعدة في عدد من المشروعات المطروحة لتخارج الدولة، إذ أوضح ممثلو الشركة أنهم بحثوا أوجه الاستثمار في تلك المشروعات، حيث سبق وأن نظمت وزارة الهجرة اجتماعا افتراضيا بمشاركة ممثل صندوق مصر السيادي والمستثمرين من المصريين بالخارج وأنهم على تواصل بالفعل مع أمين عام الصندوق بشأن بعض المشروعات المطروحة.

من جانبه.. أكد الدكتور فخري الفقي أن مصر تنطلق بخطوات راسخة، بجانب توفير مختلف الاحتياجات التي تضمن استقرار وتدفق السلع والمنتجات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسط سلسلة من الإصلاحات التشريعية والضريبية التي تعزز هذه الاستثمارات وتضمن استثمارا أكثر استقرارا.

بدورهم.. أشاد المستثمرون بجهود الدولة المصرية في تشييد البنية التحتية في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يعد خطوة مهمة لجذب المستثمرين، موضحين أن مصر تتيح مزايا متميزة للمستثمرين، سواء بالإعفاءات الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب دعم الاستثمارات وإجراء حزمة من التعديلات التشريعية.

وثمن المستثمرون من المصريين بالخارج، جهود وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج في الوطن والعمل على تيسير استثماراتهم في مصر، للبدء في ضخ الاستثمارات في المجالات المتفق عليها، وفقا لدراسات السوق والموقف التسويقي والاستثماري، بجانب وضع الخطط الترويجية للتعريف بالشركة ودعم الاستثمار فيها، من المصريين حول العالم.