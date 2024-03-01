رئيس "الرعاية الصحية" يكشف ركائز مشروع السياحة العلاجية "نرعاك في مصر"

القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت شعار «نرعاك في مصر» يقوم على ثلاث ركائز، شملت «تحسين تجربة المريض» عن طريق تخصيص مكاتب للمنتفعين الدوليين وتدريب الفرق الطبية والإدارية بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، على كيفية التعامل مع المرضى من جنسيات مختلفة وتوفير متحدثين بمختلف اللغات، إضافة إلى عمل لائحة مالية تنافسية، وتوفير الخدمات عالية التخصص والتعاقد مع أمهر الأطباء، بالمحافظات الأكثر ارتيادًا من الوافدين الأجانب بغرض العلاج.

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وقال السبكي - في تصريح له، الجمعة، إن الركيزة الثانية هي تكوين شبكة واسعة من العلاقات مع الجهات المهتمه بذات الشأن، وتلاقي الأفكار وتناقل الخبرات لدعم الملف، فيما ارتكز أيضا على التسويق للخدمات المقدمة في شبكة مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، من خلال الاستفادة القصوى من الإمكانات المتميزة وعالية الجودة لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق التغطية الصحية الشاملة، وتنفيذ برنامج الخدمات الفندقية بمستشفيات الهيئة، تماشيًا مع اتجاه معظم دول العالم الآن بقوة عملية نحو تنشيط السياحة العلاجية مع ما يعنيه ذلك من تنافس واستقطاب للمرضى، من خلال توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات، وبما يتسق مع استراتيجية الهيئة الرامية لوضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأشار إلى تضاعف عائد السياحة العلاجية خلال عام 2023 لـ7 أضعاف ما كان عليه من قبل، لافتا إلى تتويج مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم من الاتحاد الإفريقي الآسيوي للتنمية السياحية والتكنولوجيا AFASU لكون جنوب سيناء عاصمة السياحة العلاجية في مصر.

وأوضح أنه من المقرر إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية وأول مركز لطب الأعماق في مصر لخدمة السياحة الشاطئية وذلك داخل مستشفى دهب التخصصي الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الرعاية الصحية تشارك في عدد من الجلسات النقاشية في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية الذي ينطلق تحت رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا السبت تحت عنوان «تطبيقات السياحة الصحية المصرية» بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تشارك الهيئة بجناح لها خلال فعاليات المؤتمر تستعرض فيه إمكانياتها التي تضاهي المنشآت العالمية.

ويستعرض المؤتمر على مدار يومين العديد من الموضوعات أبرزها إمكانات السياحة الصحية في مصر، والسياحة الاستشفائية وطرح فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز معايير الجودة في السياحة العلاجية.

كما سيتناول المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالسياحة الصحية في مصر، بما في ذلك التطورات الحديثة في هذا المجال، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، والتحديات والفرص التي تواجهها هذه الصناعة، وستتاح فرصة للمشاركين للتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال السياحة الصحية، ومناقشة كيفية تعزيز مصر كوجهة رائدة في هذا المجال.