توافد المهندسين للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للنقابة

كتب- محمد عبدالناصر:

توافدت أعداد من المهندسين للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، الجمعة، حيث تستمر إجراءات تسجيل الحضور تمهيدًا لانعقادها بعد اكتمال النصاب القانوني.

يُذكر أن المهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، أعلن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، لمدة ساعتين، وذلك تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا إذا حضر الاجتماع رُبع الأعضاء ممن لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني صحيحًا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2023م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية، والنظر في الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

يُشار إلى أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تُعقد اليوم بأرض المعارض.