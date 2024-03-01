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BBC

العيد القومي للمحافظة.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من بني سويف

10:25 ص الجمعة 01 مارس 2024

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم من مسجد عمر بن عبدالعزيز، حول " الاستعدادُ لرمضانَ بالتكافل ومجالس العلمِ وتلاوة القرآنِ".

ومن المقرر، أن ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمر بن العزيز بمدينة بني سويف، ضمن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ويتلو القرآن الشيخ ابراهيم الفشني.

وقال وزير الأوقاف، عبر صفحته على فيسبوك:"يسعدني أن أشارك محافظة بني سويف الاحتفال بعيدها القومي، وأن أهنئ أهلها جميعا بذلك وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم".

ويعد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أحد مواليد قرية صفط راشين بمركز ببا ببني سويف.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بني سويف

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