مركز الدراسات السياسية: مصر خاضت نضالًا مهمًا بدخول المساعدات الإنسانية لغزة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن مصر خاضت نضالًا مهمًا، في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكستر نيوز" اليوم الجمعة، إن الوضع لا ينحصر في الجانب الإنساني وحده، بل يمتد ليشمل التحديات التي تواجهها مصر في التعامل مع الموقف الإسرائيلي المتصلب بشأن معبر رفح.

وأوضح رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، أنه من بين الأحداث البارزة، دفع مصر الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول المعونات إلى غزة، رغم النوايا الإسرائيلية المعلنة لفرض حصار وجوع جماعي على الإقليم.

وكشف رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، عن أن في مواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، أظهرت مصر إرادة قوية ورفضت هذا الموقف الإسرائيلي، مؤكدةً على أن معبر رفح سيظل مفتوحًا من الجانب الفلسطيني وأن المساعدات الإنسانية ستستمر في الوصول إلى القطاع.