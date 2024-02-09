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BBC

أجواء دافئة وضباب.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

08:00 م الجمعة 09 فبراير 2024
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة صباح غد السبت والتي قد تصل إلى حد الضباب، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، تسجل المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى 10 - 11 درجة مئوية، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

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الشبورة الضباب الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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