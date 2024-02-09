محافظ الجيزة يشدد على شركة مياه الشرب عودة ضخ المياه بصورة طبيعية

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، انتهاء أعمال الإصلاح الجارية بخط مياه الشرب قطر 100 مم، الواقع بناصية شارع الإسراء وتقاطعه مع شارع لبنان بمنطقة المهندسين بالعجوزة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ؛ لتفقد أعمال التطوير والخدمات المقدمة للمواطنين بأحياء العجوزة والدقى والمنيرة الغربية.

ووجه راشد، بحسب بيان صحفي، مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله، وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير والصيانة الدورية الجارية بشوارع (مكة، سليمان أباظة، وادى النيل، لبنان) للوقوف على نسبة التنفيذ والتوجيه بضرورة الحفاظ على الَأعمال ودعم الوجهة الحضارية لها.

وشدد المحافظ، على رؤساء أحياء المنيرة الغربية، والعجوزة، بضرورة التنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال؛ لسرعة الإنتهاء من المراحل المتبقية من الأعمال، والالتزام بالجداول المحددة لها، ورفع ناتج الأعمال أولًا بأول، ومنع تراكم المخلفات بمحيط مناطق العمل؛ لضمان تحقيق السيولة المرورية.

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات بشتيل، وأعمال الاندسكيب، وتطوير سلالم وأنفاق المشاة والأرصفة، والجزر الوسطى بشوارع 26 يوليو وأحمد عرابى والسودان.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم

السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015