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BBC

علي الدين هلال يروي شهادته بشأن طرح مبارك لتوريث السلطة

01:02 ص الجمعة 09 فبراير 2024

الدكتور علي الدين هلال الخبير في العلوم السياسية

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، عن خطة توريث جمال مبارك للحكم في مصر قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وروى هلال، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، عن تجربته عندما كان وزيرًا للشباب في عام 2001، وذكر أن الرئيس الأسبق مبارك قد صرح له بأن ما يحدث في سوريا من توريث الحكم لن يتكرر في مصر.

كما تطرق هلال إلى تصريح آخر من مبارك خلال لقاء مع طلبة الكلية الحربية حيث أكد مبارك انتماءه للقوات المسلحة.

أضاف هلال أنه لم يشارك في أي اجتماعات ولم تصله معلومات تفيد بمناقشة موضوع التوريث، لكنه لاحظ تغيرًا في موقف مبارك حول هذا الموضوع منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن مبارك لم يكن حاسمًا كما كان في السابق، وهو ما تجلى في تصريحاته لصحفي إيطالي وردوده التي أظهرت عدم اليقين بشأن التوريث.

وأشار وزير الشباب السابق إلى أنه كان قد صرح بأن مبارك سيترشح لانتخابات الرئاسة في 2010، وهو ما لم يكن معلنًا رسميًا وأثار جدلاً وقتها. وتابع هلال أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من صفوت الشريف، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الشورى، وأجرى معه حوارًا وديًا حول تلك التصريحات، لكنه لم يتلق أي اتصالات أخرى من الرئاسة أو الحزب الوطني بخصوص هذا الأمر.

علي الدين هلال حمدي رزق خطة توريث جمال مبارك نظرة

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