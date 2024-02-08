السياحة والآثار: ضبط 72 كيانًا غير شرعيًا وتتخذ إجراءات عاجلة

كتب- محمد أبو بكر:

قامت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بمواصلة جهودها لرصد ومواجهة الكيانات الغير شرعية التي تقوم بمزاولة أو تنظيم أي برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

ويأتي ذلك؛ في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار، وحرصها على تنظيم العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لجميع الزائرين والسائحين سواء المصريين أو الأجانب.

ومن جانبها، أشارت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، إلى أنه تم إيفاد لجان تفتيش موسعة لعدد من المحافظات، حيث تم ضبط 72 كيانًا غير شرعيًا يعمل في مجال السياحة، من بينهم 35 كيانًا غير شرعيًا يعمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية بأنواعها بشكل مخالف لقانون تنظيم عمل شركات السياحة، و37 كيانًا آخر غير شرعي يزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة، بالمخالفة لقانونين كل من البوابة المصرية للعمرة وتنظيم الحج.

وقالت السياحة، إنه قد قام أعضاء اللجان من مفتشي الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وقيدها بأقسام الشرطة المختصة؛ لعرضها على النيابة العامة، واتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانونًا على مالكي تلك الكيانات.

وأضافت الوزارة، أنه تم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة؛ لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضت، أنه تم إخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية، بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة، وأسماء مالكيها؛ لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبيًا عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة.

وأشارت سامي، إلى أنه تم ضبط عدد 8 شركات سياحة، تركت مقارها المرخصة لكيانات غير شرعية؛ لمزاولة أعمالها في الأنشطة السياحية من خلال تلك المقرات دون مسوغ قانوني، بالإضافة إلى ضبط 16 موظف من العاملين ببعض الشركات السياحية المرخصة أثناء مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة.

وأكدت، أنه سيتم استدعاء الممثلين القانونين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين؛ لاتخاذ اللازم قانوناً حيال تلك المخالفة.

وتابعت الوزارة، يعتبر ذلك جزء من خطة موسعة جاري العمل على تنفيذها بناء على توجيهات أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ بهدف تنقية السوق السياحي من عمل الكيانات غير الشرعية الغير حاصلة على ترخيص من قبل الوزارة؛ لحماية الصناعة، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين، وحقوق شركات السياحة، وبما يدعم الاقتصاد القومي.

وأكملت: سيتم مواصلة هذه الجهود وتكثيف الحملات الرقابية؛ لضمان الالتزام التام بالقواعد والأنظمة، والعمل على إنشاء بيئة سياحية آمنة ومستدامة، وهذه الجهود لا تقتصر على الضبط والرصد فحسب، بل تشمل أيضًا توعية الكيانات العاملة في القطاع السياحي بأهمية الالتزام بالقوانين والمعايير المعمول بها.

وأهابت الوزارة، جميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب، بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة.

وأكدت، أنه يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تابعية البرامج ومصداقيتها قبل التعاقد معها؛ حرصًا على سلامة وحقوق جميع الزائرين والسائحين وشركات السياحة المصرية، ويمكن التأكد من ذلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن للوزارة وهو 19654، أو من خلال رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية.

وكانت السياحة، قد قامت خلال الفترة الماضية، بإيفاد لجان أخرى موسعة منها لمحافظة جنوب سيناء؛ لرصد الكيانات الغير شرعية بها، وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط عدد من المقرات لكيانات غير شرعية بها، وتنفيذ قرارات غلق لعدد آخر من المقرات كان قد سبق ضبطها من قبل بواسطة اللجنة.

وتخصص وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية للشركات السياحية، رقم تليفون للتواصل مع اللجنة الفنية المُشكلة من الإدارات المختصة بالإدارة المركزية؛ للإبلاغ عن أي كيان غير شرعي يقوم بتنظيم برامج أو أنشطة سياحية للزائرين والسائحين المصريين أو الأجانب مُتعلقة بعمل الشركات السياحية ودون الحصول على ترخيص من الوزارة، والرقم هو 01550008630.

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