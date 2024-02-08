"عربية النواب": زيادة المرتبات والمعاشات دليل على إحساس الرئيس بالمواطنين

كتب- نشأت علي:

رحب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وزيادة المعاشات 15% وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 إلى 60 ألف جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة.

ووصف "أباظة "، في بيان الخميس، هذه القرارات بـ "التاريخية" لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي جاءت في قرارات الرئيس السيسي غير مسبوقة خاصة أنها تضمنت مضاعفة وزيادة 50% للحد الأدنى للأجور وهو ما لم يحدث من قبل.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن هذه القرارات لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأي العام المصري، معتبرًا إصدار الرئيس لهذه القرارات وفي هذا التوقيت تحديدًا، دليل قاطع على إحساس القيادة السياسية بالمواطنين من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة، رسالة للحكومة بضرورة مراقبة الأسواق والأسعار خلال المرحلة القادمة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاول رفع الأسعار بدون أي مبرر مناشدًا المواطنين بالإبلاغ عن أي سلعة يتم رفعها على غير الحقيقة.