وزير الصحة يبحث مع "كوجناس الدولية" التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم الفني الصحي

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا اليوم الخميس، مع ممثلي هيئة كوجناس الدولية للتعليم، بحضور الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور أحمد الجوهري، مستشار وزير الصحة والسكان للمعاهد الفنية، والدكتور تيمو تيهاكوس، مدير العمليات بهيئة كوجناس الدولية للتعليم، بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء كوجناس الدولية للتعليم، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان تسعى دائمًا إلى تطوير منظومة التعليم الفني الصحي، وتقديم كل سبل الدعم لما له من أهمية قصوى في الارتقاء ودعم المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اجتماع ناقش خطط التعاون بين الجانبين لرفع كفاءة التعليم الصحي الفني، من خلال برنامج في مجالي التمريض والأشعة وفقا للنموذج الألماني.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن الاجتماع تضمن عرض مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة كوجناس تنص على وضع خطة عمل لمشروع تجريبي، يشمل التعاون في عدة مراحل منها، دراسة الاحتياجات، تقديم البرنامج التدريبي من الجانب الألماني، وتقييم الطلاب، وتطبيق الجودة الشاملة.

وأضاف أن أهداف المشروع تتضمن، تطوير الرعاية الصحية المرتبطة بالبرامج المهنية في مصر وفقا لأحدث المعايير العالمية، ويؤهل البرنامج التدريبي الخريجين في الحصول على شهادة دولية تؤهلهم للعمل دوليا، مشيرا إلى أنه خلال الفترة التجريبية للمشروع، سيتم تحليل فرص الاستدامة المالية، والعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات.

وتابع أن وزارة الصحة والسكان تعمل على دراسة الاحتياجات الصحية المستحدثة عالميًا وحاجة سوق العمل بمصر لزيادة التخصصات الدراسية بالمعاهد الفنية الصحية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على العمل بكفاءة داخل وزارة الصحة والقطاع الخاص وتأهيلهم لسوق العمل.