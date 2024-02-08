الرغيف بـ 4 جنيهات.. طلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الزيت والعيش السياحي

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن الزيادة الكبيرة في أسعار زيوت الطعام، وأسعار الخبز السياحي.

وأشار هشام حسين، في طلبه، إلى أنه استمرارًا لحالة عدم الانضباط في الأسواق، يواجه المصريون أزمة كبيرة في أسعار الزيوت، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد 100 جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الأسرة.

وقال حسين: كما يشهد سعر العيش السياحي ارتفاعًا مبالغًا فيه، حيث وصل سعر الرغيف لـ 4 جنيهات في بعض المناطق.

وأكد عضو مجلس النواب، أن كل هذا التلاعب يأتي في ظل غياب واضح للرقابة على الأسواق، حتى تحول المواطن إلى فريسة لجشع التجار.

وطالب النائب هشام حسين، الحكومة بسرعة التدخل العاجل لحسم التلاعب في الأسعار، حفاظا على المواطنين، ولمنع أوجه الاحتكار.