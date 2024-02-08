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BBC

موارد ضخمة من النقد الأجنبي.. مدبولي: ندرس عروضًا استثمارية في مشروعات مهمة

12:36 م الخميس 08 فبراير 2024

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرًا لأن هناك عدة تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، إلى أنه قريبًا؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدًا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مُضيفاً: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية.

وأوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء النقد الأجنبي

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