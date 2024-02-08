مركز البحوث يناقش الصناعات البترولية الخالية من النفايات في مؤتمر منتصف فبراير

كتب- عمر كامل:

يُعقد المؤتمر الدولي التاسع عشر لاتحاد الكيميائيين العرب بعنوان "آفاق العلوم التطبيقية من أجل حياة أفضل ومستدامة" في الفترة من 13-15 فبراير 2024م، وذلك في رحاب المركز القومي للبحوث بحضور أكثر من 350 من العلماء الأجلاء من العالم العربي، ودول العالم، ورجال الصناعة والمهتمين بعلم الكيمياء.

يقوم المركز القومي للبحوث بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع اتحاد الكيميائيين العرب، وجمعية الكيمياء المصرية والجامعة البريطانية بمصر، برئاسة الدكتور سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق- ورئيس اتحاد الكيميائيين العرب ورئيس الجمعية الكيميائية المصرية، الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية بمصر.

ويناقش المؤتمر أكثر من 300 ورقة بحثية وبوستر في مجال الكيمياء التطبيقية ودورها في إيجاد حلول علمية، وتطوير المجالات الصناعية والبيئية، وعلوم المواد والذكاء الإصطناعي، والتأكيد علي أن علوم الكيمياء تلعب دوراً هاماً لكي تصبح متوافقة تماماً مع خطط التنمية المستدامة – حيث تعمل الكيمياء علي استثمار كل أشكال المادة وتحويلها إلي منتج اقتصادي.

يُغطي المؤتمر ابتكارات الكيمياء التي تعمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاتجاهات الحديثة في مجال الكيمياء في المحاور الآتية: الكيمياء العضوية وغير العضوية، وكيمياء البوليمرات، ومواد التغليف، والعلوم البيئية، وكيمياء المواد الطبيعية، وكيمياء الطاقة الجديدة والمتجددة، وخلايا الوقود وعلوم النانو بالإضافة إلي الكيمياء الحيوية، والكيمياء الصناعية، ودور الكيمياء في علوم الترميم، و كيمياء البترول وغيرها.

يُعتبر المؤتمر الدولي التاسع عشر لاتحاد الكيميائيين العرب المنعقد في المركز القومي للبحوث بالقاهرة من أكبر التجمعات العلمية في مجال الكيمياء حيث يلتقي فيه العلماء العرب مع نظرائهم الأجانب بهدف مناقشة نتائج البحوث وآخر التطورات العلمية في مجال الكيمياء ومجالات أخرى مرتبطة بها مثل النانو تكنولوجي.

وتُعتبر الصناعات الكيماوية من الصناعات الحيوية في الاقتصاد العالمي، حيث تلعب دوراً مهماً في تلبية الإحتياجات الأساسية للبشرية كالأدوية، والأغذية، والملابس، ومواد البناء والكثير من السلع الإستهلاكية.

كما يناقش المؤتمر كيف تساهم الكيمياء في جعل العمليات الكيميائية دائرية عن طريق تطوير تفاعلات كيميائية جديدة لإعادة استخدام المواد الكيميائية وإعادة تدويرها، لصناعة كيميائية خالية من النفايات في حلقة مغلقة بالإضافة إلى تطوير التقنيات والعمليات والمنتجات القادرة على استهلاك موارد طبيعية وطاقة أقل منخفضة الكربون، وتقليل توليد النفايات.