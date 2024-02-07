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بث مباشر.. احتفال "الأوقاف" بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة

07:47 م الأربعاء 07 فبراير 2024

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لاحتفال وزارة الأوقاف، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة.

ويحضر الاحتفالية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق، بوزارة الأوقاف، والدكتور هشام عبد العزيز ، رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعدد قيادات وزارة الأوقاف.

احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج ذكرى الإسراء والمعراج مسجد السيدة نفيسة وزارة الأوقاف

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