تفاصيل مبادرة الصحة للكشف المبكر عن اضطراب التوحد في ندوة بـ"استعلامات الإسكندرية" - صور

الإسكندرية- محمد البدري:

قالت الدكتورة نيفين بباوي، مدير إدارة الثقافة الصحية بمنطقة وسط الإسكندرية الطبية، إن اضطراب التوحد ليس له علاج وإنما يمكن تأهيل الطفل عن طريق تدريبات معينة لتنمية مهاراته حتى يستطيع الوصول للتعايش بصورة قريبة لحياة الطفل الطبيعي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، حول المبادرات الصحية ومواجهة إعاقات النمو بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية، في إطار الحملة القومية "أسرتك ثروتك" التى دشنتها الهيئة بمشاركة عدد من الأطباء والصيادلة.

وأضافت "بباوي" أنه جرى إطلاق مبادرة وحملة وزارة الصحة للكشف المبكر عن اضطراب التوحد عند عمر عامين في مرحلتها الأولى من تدريب الكوادر الطبية للبدء في اكتشافه وحتي بلوغ الطفل عامه الثالث، لافتة إلى أن أعراض التوحد لا تكون واضحة منذ البداية ويصعب تشخيصها،

وأشارت إلى أن وزارة الصحة بصدد الإعلان عن بداية التأهيل عبر منصتها بمراكز الصحة النفسية كمستشفى المعمورة خلال ثلاثة أشهر لبداية المرحلة الثانية للمبادرة والتي تتضمن تدخل الكوادر الطبية لتقييم السلوك وتنمية المهارات للأطفال.

وتناولت الطبيبة بالتوضيح بعض الأخطاء التي تؤدي لحدوث اضطرابات النمو وتؤدي لمرض التوحد والتي يمكن أن تكون ماقبل الولادة أو أثناء الولادة،

وأوضحت البباوي المشكلات التي تعد مؤشرات لاكتشاف اضطرابات التوحد كمشكلات التواصل والمهارات اللغوية ومشكلات سلوكية حيث يرفض الطفل العناق والكلام ويفضل اللعب بمفرده ولا يستجيب للمشاعر كما أنه يعد طفلا أكثر عنفا من أقرانه، حيث يبدأ طفل التوحد كل شئ بوقت متأخر بعد عمر السنتين.

وأكدت أن وزارة الصحة أيضا تقوم بعمل جلسات مشورة للوالدين وذلك لتقديم النصح لهم والدعم النفسي والتدريب لسهولة التعامل مع طفل التوحد

واختتم التدريب بتقسيم المتدربين لمجموعتين ورش عمل للتدريب علي كيفية تنمية مهاراتهم لسهولة تقديم المشورة للوالدين.

وأشارت إلى أن مصطلح اضطرابات النمو أطلق في أمريكا لتقسيم الإعاقات وقت النمو منذ فترة الحمل وحتى 18 عاما من عمر الطفل، وأوضحت أن أي اختلاف عن الطبيعي في نمو الطفل يعتبر إعاقاة وأن اضطراب التوحد يعتبر من اضطرابات النمو.

من جانبها أكدت آية عبد الرحمن مسؤول الإعلام بمجمع إعلام الجمرك بالهيئة العامة للإستعلامات، أهمية الحملة القومية التى أطلقتها الهيئة لدعم الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك"، لافتة إلى أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى كافة المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية.