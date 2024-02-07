طلب إحاطة بشأن تعثر توفير الدولار للطلبة المصريين المغتربين لأداء امتحاناتهم في روسيا وأوكرانيا

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى محافظ البنك المركزي بشأن تعثر توفير الدولار بالنسبة إلى الطلبة المصريين بكليات الطب المغتربين المسافرين لأداء امتحاناتهم في روسيا وأوكرانيا.

وأكدت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هؤلاء الطلاب المصريين الذين يدرسون في كليات الطب في روسيا وأوكرانيا لا بد أن يؤدوا الامتحان للحصول على الشهادة، مشيرةً إلى أن لديهم التأشيرة؛ ولكن لا تتوافر لهم الدولارات من أجل السفر لاستكمال دراستهم وأداء الامتحانات.

واقترحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن يتم تخصيص نسبة من العملة الدولارية للطلاب المصريين في كليات الطب في روسيا وأوكرانيا، حتى تساعدهم في أداء الامتحانات والحصول على الشهادة.

وشددت متى على ضرورة توفير العملة الصعبة لهؤلاء الطلاب المغتربين؛ حتى لا يضيع مستقبلهم؛ خصوصًا أنهم تركوا بلدهم من أجل الدراسة في الخارج، بهدف الحصول على شهادة جامعية من الخارج، لكي تصقلهم بالخبرات العلمية، مما يوفر لهم فرصاً في سوق العمل.