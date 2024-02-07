نشرة منتصف الليل| صقيع وشبورة اليوم.. وتوجيه مهم بشأن ارتفاعات المباني المحيطة بالأهرامات

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

صقيع وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

توجيه مهم من مدبولي بشأن ارتفاعات المباني المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإعادة النظر في نطاقات الارتفاعات، خاصة للمباني الفندقية، في ظل وجود نقص في الوحدات والغرف الفندقية، والاحتياج إلى بناء الآلاف من تلك الوحدات، كما وجه بسرعة إعداد دراسة وافية عن الارتفاعات بالمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، مؤكداً أهمية أن تراعي هذه الدراسة توافر الرؤية البصرية لكل من الأهرامات والمتحف.

الصحة العالمية تكشف لمصراوي: لماذا يزداد التدخين في مصر رغم انخفاضه عالمياً

كشفت الدكتورة فاطمة العوا، مستشارة مبادرة مكافحة التبغ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عن موقف استهلاك التبع والتدخين في مصر، بالتزامن مع إعلان المنظمة يوم الثلاثاء عن انخفاض في عدد المدخنين البالغين حول العالم لأول مرة في تاريخها.

ختام فعاليات الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 التي شهدت، على مدار 13 يومًا، توافد ما يقرب من 5 ملايين زائر من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من الجنسيات العربية والأجنبية.