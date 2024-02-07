عبد المنعم السعيد: أتوقع وقف إطلاق النار فى غزة لهذا السبب

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور عبد المنعم السعيد المفكر السياسى وعضو مجلس الشيوخ: إن وزير الخارجية الأمريكى بدأ جولته للمنطقة من السعودية ثم مصر وأتوقع أن يتم حاليا التحضير للحلقة القادمة للتعامل مع الحرب.

وأضاف السعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامي شريف عامر المذاع على قناة إم بى سى مصر، مساء الثلاثاء: إن الجزء الأهم من صفقة التهدئة فى غزة قد تم وهو الاتفاق على المبادئ الأساسية.

وأوضح أن هناك خطوات تكتيكية مهمة فى هذه المرحلة تغذي الرأي العام في إسرائيل الذي يطالب بوقف الحرب، وأتوقع وقف إطلاق النار فى غزة لفترة طويلة نسبيا.

جدير بالذكر أن مصدر مصري مسئول، أكد أن مصر تسلمت ردا من حركة حماس بشأن الإطار المقترح للتهدئة في غزة.

وجار مناقشة التفصيلات على الأطراف الفنية كافة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت حركة حماس، في بيان لها، عن تسليمها ردها إلى دولتي مصر وقطر بشأن اتفاق الهدنة المزمع تنفيذه قريبا.

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