تطوير عزبة خير الله والزاوية الحمراء.. محافظة القاهرة تعلن تطورًا جديدًا

كتب- محمد نصار:

وقع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لتطوير منطقتي عزبة خيرالله والزاوية الحمراء وذلك بمنحة الاتحاد الأوروبي مفوض إلى الوكالة الفرنسية بقيمة ٤٣ مليون جنيه ضمن برنامج الارتقاء الحضري والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة واستكمال تطوير المناطق المحرومة.

وأكد عبدالعال، في بيان اليوم، أن محافظة القاهرة تولي اهتمامًا بالغا لتطوير المناطق العشوائية، وتحسين مستوى الخدمات بها، وذلك اتساقًا مع خطة الدولة، والتي حددت معالم واضحة لتطوير العشوائيات مع العمل بالتوازي على تحسين مستوى الخدمات بها وتخطيط الأماكن غير المخططة بمبدأ التنمية بالمشاركة واستكمال التطوير للمناطق المحرومة من الخدمات.

وثمن محافظ القاهرة، التعاون المثمر بين المحافظة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي أثمرت عن تنفيذ عدة مشروعات تستهدف رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأضاف أنه تم تمويـل هذه المشروعات من خلال توقيع عقود أطر عمل بين محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية الممولة من الاتحاد الأوروبي، وهم من الشركاء الأساسيين للعمل في منظومة تطوير المناطق العشوائية مع الدولة، آملًا أن يثمر هذا المجهود والتطوير في منطقتي الزاوية الحمراء، وعزبة خير الله بشكل إيجابي في خطة القاهرة ورؤيتها لتطوير المناطق العشوائية، وفي تحسين مستوى الخدمات في هذه المناطق.

وتم تنفيذ ١٤ مشروعا فرعي داخــل نـطــاق محافظـة القــاهرة بمنطقتـى الزاويــة الحمـراء، وعزبـة خيـرالله بتكلفـة إجماليـة تقديريـة تصـل إلـى ١١٠ ملايين جنيـه كمرحلـة أولـى، أدت إلى تحـسـيـن الخــدمات المقدمة للمـواطنين، واستفاد منها ما يقرب من مليون مواطن في الزاوية الحمراء وعزبة خيرالله، وفق البيان.

وأضاف محافظ القاهرة أننا نشهـد اليـوم بدايـة مشـروعات المرحلـة الثانيـة ، وإستكمال مجهـودات التعـاون البناء بـين محافظـة القـاهرة ، وجهـاز تنميـة المشـــروعات المتوسطة والصـغيرة ومتناهيـة الصـغر، والتى تشمل (۷ ) مشـروعات فرعيـة بتكلفـة إجماليـة تقديريـة تصـل إلـى43 مليـون جنيـه، والتـي تشــمل تقـديم الخـدمات لعـدد يقـارب 100 ألـف مـواطن بهـذه الأمــاكن بالاضـافة إلـى توفير ٢٦ الـف فرصـة عمـل مباشـرة وغير مباشرة .

وتشـمـل مشـروعات المرحلـة الثانيـة قطاعـات ( الصـحة، والصـرف الصحى، ورفـع كـفـاءة الطـرق وإنـارة )، وتتضمن إحـلال وتجديـد لخطـوط الصـرف الصـحي بمنطقـة أرض العجـوز - بحـى الزاويـة الحمـراء بطـول حـوالى ٢٠٥٥م تشمل تنفيـذ وصـلات منزليـة وغـرف للتفتـــيش ومطابق ، بالإضافة إلى رفـع كفـاءة وتطـوير الطـرق بمنطقـة أرض العجـوز - بحـى الزاويـة الحمـراء (۲٠٠٠م أسفلت وتركيب الإنترلوك بمسطح ٧٠٠٠م) ، إلى جانب مشروع رفع كفاءة وتطوير مركز الأمراض الصدرية بحي الزاوية الحمراء ، ومشـروع رفـع كفـاءة وتطـوير الشـوارع المؤديـة إلـى مـركـز الأمـراض الصـدرية بحـى الزاوية الحمراء بمسطح 8640 م٢ انترلوك، ومشروع رفع كفاءة وتطوير مركز رعاية طفل بحي الزاوية الحمراء، و إحلال وتجديـد خطـوط إنحـدار الصرف الصحى بحـارة أمــين وشـارع حسـن ابـو النجـا ـ بعزبـة خير الله - بحـى مـصـر القديمـة بطـول حـوالي 1400م تشمل تنفيـذ وصــلات منزلية وغرف للتفتيش ومطابق ، ورفـع كفـاءة شبكة الطـرق وممـرات المشـاة بحـارة أمـين وشارع حسـن أبـو النجـا بعزبـة خيـر الله بحى مصر القديمـة (متفرعــات شارع عمـر بن الخطاب بعزبة خير الله بمسطح 4000 م٢ انترلوك) .