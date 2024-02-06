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القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري لمعبر رفح ومستشفى العريش

05:07 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل ال

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كتب- مصراوي:

نظم جهاز الملحقين الحربيين زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العربي والأجنبي المعتمدين بالقاهرة إلى محافظة شمال سيناء للوقوف على حجم الجهود المصرية لتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين، يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون وحشد جهود الدول الشقيقة والصديقة لمجابهة الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله لمطار العريش اللواء الدكتور محـمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بدأت الجولة من داخل قطاع تأمين شمال سيناء حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني عن جهود القوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ، وكذا تقديم الدعم الفني واللوجيستي لمختلف الدول المانحة للمساعدات .

كما استعرض ممثلو وزارة الصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر المصري الجهود المبذولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للشعب الفلسطينى الشقيق.

وتضمنت الزيارة تفقد معبر رفح البري حيث تابع أعضاء التمثيل العسكري حركة المساعدات عبر المعبر، وكذا الجهود المصرية لإجلاء الجرحى والمصابين لتلقي الرعاية الطبية داخل الأراضي المصرية .

أعقب ذلك تفقد المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري ومتابعة كافة الإجراءات المُتبعة منذ وصول المساعدات من الجهات والهيئات المانحة وحتى تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

واختتمت الزيارة بتفقد مستشفى العريش العام للاطمئنان على الحالة الصحية والرعاية الطبية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والهدايا العينية للجرحى والمصابين الفلسطينيين.

وعبر أعضاء الوفد عن عميق شكرهم للقيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيم هذه الزيارة، مشيدين بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل ضمان إستدامة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لداخل القطاع وتخفيف المعاناة التى يعيشها الشعب الفلسطيني.

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