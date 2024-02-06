بالفيديو| تحذير حكومي من البناء المخالف في رمضان.. وإجراءات جديدة لإزالة التعديات

كتب- أحمد السعداوي:

استعرض "مصراوي"، عبر بث مباشر، تفاصيل الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

بدأت الموجة الـ22، يوم 27 يناير الماضي ومستمرة حتى 12 أبريل المقبل، مع انتهاء شهر رمضان.

جار تنفيذ هذه الموجة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة اللواء حسن الشافعي، مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة؛ للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات.

وبدأت أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ22، من 27 يناير الماضي وحتى 3 فبراير الجاري..

ونجحت الدولة في استرداد نحو 400 ألف متر مربع، بعد إزالة 2226 مبنى مخالفًا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 533 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية على مساحة 1467 فدانًا.

لمتابعة التفاصيل عبر الفيديو التالي: