إعلان

BBC

بالفيديو| تحذير حكومي من البناء المخالف في رمضان.. وإجراءات جديدة لإزالة التعديات

02:41 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

إزالة التعديات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد السعداوي:

استعرض "مصراوي"، عبر بث مباشر، تفاصيل الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

بدأت الموجة الـ22، يوم 27 يناير الماضي ومستمرة حتى 12 أبريل المقبل، مع انتهاء شهر رمضان.

جار تنفيذ هذه الموجة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة اللواء حسن الشافعي، مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة؛ للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات.

وبدأت أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ22، من 27 يناير الماضي وحتى 3 فبراير الجاري..

ونجحت الدولة في استرداد نحو 400 ألف متر مربع، بعد إزالة 2226 مبنى مخالفًا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 533 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية على مساحة 1467 فدانًا.

لمتابعة التفاصيل عبر الفيديو التالي:

إزالة التعديات أراضي الدولة الأراضي الزراعية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدبولي يوجه بضرورة وضع خطة لإنتاج 100 طن من الحرير سنويا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* زيادة جديدة.. رفع الإيجار القديم 15% والتطبيق في هذا الموعد
* لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر بعد هبوط الجرام 700 جنيه الأيام الماضية؟
* أول تعليق من محافظة بورسعيد على وفاة مواطن أثناء أعمال إزالة بمنطقة الجميل
* قبل ساعات على نهاية "طوبة".. الأرصاد تُحذر المواطنين من طقس "أمشير"