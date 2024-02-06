"منتجي الدواجن" يكشف مفاجأة بشأن أسعار الفراخ بعد هبوط الدولار

كتبت- داليا الظنيني:

علق الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على تراجع أسعار الخامات والأعلاف وموعد تأثيرها على الأسعار، قائلا: "بالفعل بدأنا نشهد تراجعات في أسعار الأعلاف بواقع 4 آلاف جنيها في الفول الصويا و1000-1500 للذرة بتأثر مباشر لسعر صرف الدولار".

وأوضح أن الأعلاف هي المكون الرئيسي في العملية الإنتاجية في الدواجن تصل نسبتها إلى 75%، بينما النسبة الباقية تتعلق بالأدوية والمكملات واللقاحات، مبينا أن سلعة الدواجن هي سلعة حية وغير قابلة للتخزين أو الاحتكار سواء في الدواجن أو البيض.

وأضاف "الزيني"، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، أن عملية تراجع الأسعار تأتي بعدما تحققت ثلاثة شروط، وهي إستمرار تراجع سعر الصرف الدولار في السوق السوداء وتوافر الدولار وإطمئنان مربي الدواجن، مرادفا: "تراجع الأسعار متوقف على استمرار الانخفاض، ومع كل دورة يحتاج لوقت مع وجود إطمئنان بالاستقرار في سعر الصرف، وأن يكون الانخفاض مستمر وتوافر الدولار، لأنه متوفر خارج الإطار المصرفي، لأن السوق السوداء تؤدي لتشوهات وتذبذبات.

وأكد أنه في حال تحقق العوامل السابقة قد يتطلب الأمر فترة ما بين 35-40 يومًا حتى تتراجع الأسعار مع استمرار دورات الإنتاج خاصة أن الدواجن سلعة استراتيجية وهي مصدر البروتين الأول ومع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تمثل الدواجن المصدر للمواطنين.

تابع : "الفترة القادمة تعتمد على توفر الأعلاف وبأسعار مناسبة، والنهاردة كان فيه وعد من البنوك بتدبير الدولار".

ولفت إلى أن أسعار الدواجن حاليا لا ترضي إتحاد منتجي الدواجن، معقبا: "إحنا مش راضيين عن الأسعار لأنها فوق طاقة المواطن، لكن للأسف هي تكلفة الخامات من الأعلاف واللقاحات والأدوية التي ارتفعت بنسبة 300% خلال الأشهر الماضية، والأعلاف تمثل 75% من التكلفة وتشهد تذبذبات وإرتفاعات".

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