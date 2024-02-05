إبراهيم عيسى: مصر مش محتاجه 22 مليار دولار لتنتهي أزمتها

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن دخول مبلغ 22 مليار دولار من الاستثمار في "رأس الحكمة" مهم للغاية ونتمنى أن يدخل مصر في الساعات القريبة، قائلا: "من يتصور أن هذا المن والسلوى نزل من السماء عليه أن يراجع نفسه.. مصر مش محتاجة 22 مليار دولار لتنتهي أزمتها".

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر دخلها خلال السنوات الأخيرة مئات المليارات من الدولارات، ومصر دفعت مليارات من الديون، متابعًا: "دخلنا السنوي من الدولارات من السياحة وقناة السويس والمصريين في الخارج كبير جدًا"، مشددًا على أن القصة الحالية ليست في تدفق الأموال "الـ22 مليار دولار" ولكن في إدارة الفترة الحالية وطريقة إنفاق هذه المبالغ من الأموال.

وتابع: "التدفق المالي الـ22 مليار دولار لا يعني إنهاء مشاكلنا وهو حل جزئي ومرحلي، مشددًا على أنه بالإضافة مع القرض التي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد هذا التدفق الدولاري ليس معناه أنه حل الأزمة ولكن الأزمة هو إدارة الأموال".