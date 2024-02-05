متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع مسئولي البنك الدولي

كتبت- داليا الظنينى:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، إن الاجتماع لم يتطرق إلى الحديث عن اتخاذ أي قرار بشأن طرح أي شركة برنامج الأطروحات.

وأضاف، أن رئيس مجلس الوزراء أكد على حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

وأوضح أن هناك انعكاسات إيجابية من خلال جذب الحكومة للاستثمارات الأجنبية، كما أن الأخبار الإيجابية للتعاون مع صندوق النقد الدولي أثرت بشكل إيجابي على أسعار السلع، حيث شهدت أسعار الحديد انخفاضا في الأسواق، بعد تحركات الحكومة الأخيرة.

وأكمل الحمصاني: "الحكومة تعمل من الآن على توفير كافة السلع استعدادا لشهر رمضان، كما أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من ضبط الأسعار وتوفير السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة".

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