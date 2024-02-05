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وزير الصحة ينعى الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب

04:33 م الإثنين 05 فبراير 2024

أمنية رجب عضو مجلس النواب

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كتب- أحمد جمعة:
نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب ووكيلة وزارة الصحة في محافظة المنيا سابقا، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكانت الدكتورة أمنية رجب، قد توفيت، اليوم الإثنين، في حادث بالقرب من محافظة المنيا.

وشغلت الدكتورة أمنية رجب منصب وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا مرتين بعد تدرجها الوظيفي، إلى أن أحيلت للمعاش في عام 2020.

أمنية رجب وزير الصحة عضو مجلس النواب مصرع عضو مجلس النواب خالد عبدالغفار

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