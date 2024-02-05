ملابس وأحذية وأدوات منزلية.. بدء الأوكازيون الشتوي من اليوم ولمدة شهر -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، إن الأوكازيون الشتوي يبدأ اليوم الإثنين، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ محل تجاري في اليوم الأول للأوكازيون، وتتنوع بين محلات الملابس والأحذية والشنط والأدوات المنزلية.

وأضاف كمال أنه من المتوقع أن تصل المحلات المشاركة في التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون) من ٣٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ محل تجاري متنوع، مؤكدًا أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي للمديريات هي تسهيل إصدار التصاريح للمحلات التي تريد المشاركة في الأوكازيون.

وأكد أحمد أبو الفضل، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، أن المديريات وإدارات الرقابة في الوزارة سوف تقوم بحملات يومية لمتابعة سير العمل في المحلات التجارية وجودة السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيضات بالمحلات المشاركة، مشيرًا إلى أن مَن يخالف القواعد الموضوعة للمشاركة في الأوكازيون سوف يخضع للمساءلة القانونية وتحرير المحاضر.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قراراً وزاريًّا ببدء التصفية الموسمية الأولى لعام 2024 (الأوكازيون السنوي) اعتبارًا من الخامس من فبراير الجاري.

ونص القرار الصادر على أن يكون الأوكازيون لمدة شهر وأن يكون لكل محل أسبوعان.

وشدد القرار الصادر على إلزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية، الواقع في دائرتها محلاتهم التجارية.

وشدد القرار أيضًا على إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وخلق حالة رواج تجاري، مشيرًا إلى أن الأوكازيون يزيد من القوة الشرائية للمواطن؛ بسبب التخفيضات الموجودة على السلع، مشيرًا إلى أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين للجهات الرقابية؛ هي التأكد من جودة المنتج ووضع سعرَين على السلعة، سعر قبل الأوكازيون وسعر بعد دخول المحلات في الأوكازيون.

وأضاف كمال أن مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من أصحاب المحلات التجارية التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون.