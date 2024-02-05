غرفة السياحة: عدد السياح كان سيتخطى 16 مليون في 2023 وتأثرنا بأحداث المنطقة



كتب- حسن مرسي:

أكد هاني بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، أن السياحة في مصر عام 2023 جلبت 14.7 مليون سائح هو رقم غير مرضي، موضحًا أن هذا الرقم لم يكن يحدث بهذا الشكل أو عدد السياح، إلا أن الأحداث الإقليمية والحروب والصراعات في المنطقة والشرق الأوسط أدت إلى تأثر السياحة المصرية.

وأوضح "بيتر"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه كان من المتوقع أن تتخطى مصر 16 مليون سائحًا، لافتًا إلى أن مصر تحتوي على نصف آثار العالم بسبب الاكتشافات الأخيرة وتمتلك مناخ جيد وشواطئ جيدة وسياحة علاجية ومفردات سياحية وكان لابد أن نتخطى الأرقام السياحية المرتفعة.

وتابع: التسويق للسياحة هو أهم بند في روشتة التطوير الحالية، موضحًا أن التجارب الأخرى في السياحة كانت بسبب التجربة الأفضل، منوهًا بأن الجيل الحالي غير مهتم بالحضارة القديمة بشكل كبير والمهتم هم الأكبر سنًا، وهناك دول عديدة حققت تقدمًا سياحيًا ملحوظًا رغم عدم امتلاكهم إمكانيات مصر.