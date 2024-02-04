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BBC

توجيهات مهمة من "التموين" للمواطنين بشأن الأسعار بـ"الاوكازيون الشتوي"

11:52 م الأحد 04 فبراير 2024

الدكتور أحمد أبو الفضل وكيل وزارة التموين

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد أبو الفضل، وكيل وزارة التموين، أنه مع صدور قرار "الاوكازيون الشتوي" من قبل وزير التموين تم تكوين فريق عمل داخل الوزارة للتنسيق مع مديريات التموين، بالإضافة إلى توحيد المقاييس والمفاهيم للدخول إلى الاوكازيون واشتراك التجار في الأوكازيون ويبدأ من غدًا.

وأوضح أبو الفضل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه حتى الآن ليس هناك رصد حقيقي لعدد المحلات المشاركة، والإقبال كبير من قبل التجار على الدخول في الأوكازيون وهي مصلحة للتاجر والمواطن، منوهًا بأن الأوكازيون هذا العام يتضمن ملابس ومنسوجات والمصنوعات الجلدية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والستائر والمفروشات والسجاد.

ووجه رسالة للمواطنين، قائلا: "من يواجه أي مشكلة بشان ارتفاع الأسعار في "الاوكازيون الشتوي" لابد من التوجه والاتصال للخط الساخن لحماية المستهلك ويتم التحرك السريع من قبل الوزارة للوقوف على المخالفات، موضحًا أن التاجر الذي لم يخرج فاتورة مع السلع يتعرض لعقوبات شديدة، منوهًا بأن من يقدم نسبة وهمية وسعر وهمي عقوبته تتراوح من 50 ألف لـ 2 مليون جنيه.

الدكتور أحمد أبو الفضل وزارة التموين الاوكازيون الشتوي وزير التموين برنامج حديث القاهرة

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