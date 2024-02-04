"القومي للمرأة" يشكر "الأمم المتحدة" لتقديم المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال بقطاع غزة

كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن توجهه بالشكر والتقدير لـ سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على الاستجابة لمصر لتقديم المساعدات الإنسانية لاحتياجات النساء والأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، طبقًا لقائمة الاحتياجات التي وردت من قبل أمل حمد، وزيرة المرأة في فلسطين، كما يتقدم بخالص الشكر إلى مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر على التنسيق والتنفيذ.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، في بيان، الأحد، عن حزنها الشديد لما تتعرض له النساء والفتيات والأطفال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار أكثر من 120 يوم من عدوان وانتهاكات لحقوق الإنسان وتهجير قسري ومجاعة تودى بحياتهم، في ظل انتهاك صارخ للاتفاقيات والعهود الدولية والقرارات الأممية والقانون الدولي الإنساني.

ووجهت "مرسي"، مرة أخرى نداءات ملحة للأمم المتحدة وآليات القانون الدولى بوقف العدوان على غزة مطالبة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية.

وناشدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الأمم المتحدة بالمطالبة باستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الانسانية إلى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، وألا يسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي، بأهمية توفير حماية خاصة للنساء والأطفال وضمان سلامة المدنيين، وإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وفى ذات السياق، أشاد بيان لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالمجلس القومي للمرأة ووزارة شؤون المرأة الفلسطينية، على جهودهم القوية في حشد الدعم بالشراكة مع المجتمع الدولى لتلبية احتياجات النساء والفتيات في غزة.

وقدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة، عبر قافلة مكونة من تسع شاحنات على متنها 7،000 حقيبة تضم موادًا للنساء والأطفال الفلسطينيين، هم في أمس الحاجة إليها لتلبية احتياجاتهم الأساسية.