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لميس جابر: غلاء الأسعار عبث والحكومة طلقت التجار على الخلق

08:49 م الأحد 04 فبراير 2024

الدكتورة لميس جابر

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كتب- حسن مرسي:
كشفت الكاتبة الدكتورة لميس جابر، ما يحدث في مصر حاليا من موجة غلاء في الأسعار هو جشع تجار، مضيفة: الحكومة طلقت التجار على الخلق، ولو وقفت بينهم كل أمر يختلف في هذه الحياة.

وقالت جابر، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد": التجار مبرطعين على حساب الناس، متسائلة أين مباحث وشرطة التموين ولا هم ملهمش مزاج يشتغلوا؟!.

وأضافت الكاتبة الدكتورة لميس جابر: يعني أيه الفراخ زادت وبتزيد كل يوم مع أن الفراخ كما هي والعلف لم يتغير؟، وصلنا لمرحلة أن المرتب لا يكفى سوى وجبة غداء بدون عشاء، موضحة أن ما يحدث حاليا عبث.

وتابعت: لو تم غلق محلين فقط كل تاجر هيلم تعابينه، موضحة أن التجار يبيعون السلع على أساس سعر الدولار في السوق الموازية.

لميس جابر الأسعار التجار الغلاء

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