أدوية حساسة للضوء.. تحذير مهم بشأن التعامل مع بعض المستحضرات الطبية

كتب- أحمد جمعة:

شددت هيئة الدواء المصرية، على ضرورة الحفاظ على الأدوية في الغلاف المخصص، وخاصة الأدوية المخزنة في غلاف قصدير.

وأشارت الهيئة، في منشور توعوي، إلى أن هذه الأدوية حساسة للضوء "photo sensitive".

كما لفتت إلى أن مدة صلاحية أدوية الشرب، وهي "السوائل التي يتم تناولها عن طريق الفم"، تكون 6 أشهر من تاريخ الفتح.

أما المضادات الحيوية؛ فيجب التأكد من الصيدلي عن تاريخ الصلاحية إذا لم تكن موضحة على العبوة، والسوائل الخارجية تكون صلاحيتها ٦ أشهر من الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.

لكن هناك حالات تختلف فيها مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، وفي هذه الحالة تنصح هيئة الدواء بالرجوع للمكتوب في النشرة الداخلية للدواء، واتباع الإرشادات المكتوبة بها.