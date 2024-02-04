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BBC

مقرر المحور الاقتصادي: السعر الحقيقي للدولار بأقصى تقدير 37.5 جنيه

02:00 ص الأحد 04 فبراير 2024

أسعار الدولار

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كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، حقيقة التعويم أو تحريك سعر الصرف الفترة المقبلة، موضحًا:" لن يحدث إلا إذا كان لدى البنك المركزي القدرة على توفير الدولار، وبخلاف ذلك سندخل في دائرة مع السوق الموازي، وبالتالي الأمر مرتبط بوفرة الدولار والإتاحة".

وأضاف خلال حواره، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أن هناك العديد من الخطط التي تعكف عليها الدولة وخاصة فيما يتعلق بوثيقة الملكية، بجانب مفاوضات صندوق النقد الدولي.

وواصل :"كل الأرقام الموجودة في السوق الموازية مش هتكون موجودة حال توفر الدولار بالبنك المركزي، والقيمة الحقيقية للدولار قريبة جدًا من البنك المركزي، واقصى تقدير 37.5 جنيه، مقابل الدولار".


سمير صبري سعر الدولار سعر الصرف

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