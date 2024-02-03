أحمد موسى: حماية المستهلك يضرب بيد من حديد على المخالفين

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جهاز حماية المستهلك، شن حملات على المحال التجارية، ولاحظ عمليات بيع بأزيد من السعر الرسمي المدون على العبوة.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض التجار لا يلتزمون بالأسعار الرسمية، مطالبا المواطنين بالمحاسبة طبقا للأسعار المدونة على العبوة.

من جانبه، قال مسئول بجهاز حماية المستهلك خلال تواجده في حملة بحدائق الأهرام، أن الجهاز يكثف من حملاته الرقابية على كافة الأنشطة التجارية وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه يتم رصد مخالفات منها البيع بأزيد من السعر الرسمي أو بيع سلع ذات جودة منخفضة أو عرض سلع منتهية الصلاحية، وفي حال ضبط المخالفة يتم مواجهة صاحب المنشأة بها وبعد ذلك تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم.

وفي الإطار ذاته، قال أحمد عبد الواحد مأمور ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك، أنه يتم رصد المخالفات في الأسواق لضمان عدم حجب السلع عن الجمهور أو رفع الأسعار دون مبرر وضبط السلع منتهية الصلاحية أو ذات جودة رديئة، لافتا إلى أن هناك تجار يخفون البضاعة في المخازن، و يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.