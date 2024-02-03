تهدد الأمن القومي.. طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة الاتجار بالدولار

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن فرض الرقابة على الأسواق ومواجهة ظاهرة الاتجار في العملة الأجنبية وبشكل خاص الدولار وذلك خارج المسارات القانونية.

وأكد "زين الدين"، في طلب الإحاطة، أن الأسواق المصرية تشهد موجة جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع نتيجة لانخفاض حجم الحصيلة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذي يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، وقيام البعض بالاتجار في الدولار وتخزينه كنوع من الاستثمار في الأموال.

وقال عضو مجلس النواب: للأسف تلك الظواهر تضر بالبلاد، وتضر بمصلحة بكامل المواطنين، حيث تزيد من أعباء الدولة الاقتصادية وتزيد من عقبات توفير الدولار أمام الدولة، بهدف توفير السلع الغذائية المهمة، وبالتالي تهديد الأمن القومي للبلاد.

وشدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة تفعيل دور الحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق، ومواجهة من يقومون بممارسات احتكارية لبعض السلع بغرض التحكم في سعرها، متسائلًا: لمصلحة من صمت الجهات الرقابية عن جشع التجار؟ ولمصلحة من ترك المواطن البسيط فى مواجهة فساد السوق دون قيود؟.

ودعا عضو مجلس النواب، الأجهزة الرقابية، إلى إجراء حملات مكثفة على الأسواق بجانب توعية المواطنين بخطورة الاتجار في العملة الأجنبية، ولا سيما في تلك الفترات التي تمر فيها البلاد بأزمات اقتصادية.