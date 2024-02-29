الغرف التجارية: صفقة رأس الحكمة قلبت الترابيزة في أوضاع السوق

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن المناخ العام وأداء الأعمال وتوافر السلع فى الأسواق أصبح مستقرا، والأسعار تتحرك للأفضل، وكانت المشكلة في سعر الصرف الذي كان خارجا على السيطرة، قائلا: "تعاقد مشروع رأس الحكمة قلب الترابيزة في أوضاع السوق".

وأضاف علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة cbc، أنه بمجرد الاعلان عن صفقة رأس الحكمة انخفض سعر لدولار وساهم في توفير السلع الغذائية، مشيرا إلى أن أسعار الزيوت انخفضت 18% بدون معارض أهلا رمضان.

وتابع: "أسعار أسواق الجملة أهم مؤشر لانخفاض وارتفاع الأسعار، وبدءا من الغد هيبقى الحد الأقصى لسعر البيع ملصق على السبع سلع الأساسية التي أعلن عنها مجلس الوزراء"، مطمئنا المواطنين بانخفاض الأسعار وانتشار معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات، وتخفيضات تصل إلى 30% للسلع الغذائية.