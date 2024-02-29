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BBC

اقتصادي: الاستثمار المباشر من صفقة رأس الحكمة يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي

07:45 م الخميس 29 فبراير 2024

فرج عبد الله الخبير الاقتصادي

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن هناك عددا من المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت بصورة كبيرة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، وسيكون هناك المزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور فرج عبدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" مع الإعلامية إنجي طاهر، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم الاستثمار المباشر من صفقة رأس الحكمة يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، ومصر كانت تحقق هذا المعدل في ثلاث سنوات على الأقل.

وأشار إلى أنه من المؤكد أن عدوى الاستثمار عدوى إيجابية، وهناك عدد من الشركات الدولية عن دراستها والسبل التي تجعلها تضخ استثمارات لها داخل مصر.

لفت الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إلى أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم المصري الفترة المقبلة مع نهاية الربع الثاني من هذا العام.

الدكتور فرج عبدالله توقيع صفقة رأس الحكمة الإعلامية إنجي طاهر برنامج مال وأعمال

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